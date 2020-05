Hauben-Küche zu Mini-Preisen

Josefstadt

Teilnehmende Restaurants in der Bundeshauptstadt sind u. a. dasAnna Sacher, das Indochine 21 mit ausgefallener asiatischer Küche, Harry’s Time, Kristian’s Monastiri, das Stadtgasthaus Eisvogel und das in deransässige higH.

In Niederösterreich locken etwa der nostalgische Marchfelderhof oder die Taverne am Sachsengang in Groß Enzersdorf, die bereits zwei Mal zum Publikumssieger gekürt wurde. In Salzburg wiederum lädt das Hotel Sacher und in Linz das Restaurant Verdi zum kostengünstigen Schlemmen.

Gäste erhalten nach ihrem Besuch einen Fragebogen zur Qualität der Speisen, zum Service und Ambiente. Das beliebteste Restaurant wird abschließend prämiert.

Der offizielle Buchungsstart ist am 29. Jänner . Erfahrungsgemäß ist der Ansturm auf die Website am ersten Tag am stärksten. Die beliebtesten Restaurants sind schnell ausgebucht. KURIER-Leser können daher bereits heute, einen Tage früher, einen Tisch in ihrem Lieblingslokal reservieren. Einfach auf www.restaurantwoche.at/kurier das Passwort „kurier“ eingeben und los geht’s in Richtung Genuss.

Info: Von 18. bis 24. Februar, alle teil­nehmenden Restaurants unter: www.restaurantwoche.at