Haferkekse mit Seetang, Nudeln aus Eicheln, Kamelmilch mit Ginseng oder Chips mit Mint-Geschmack: Zu der weltweit größten Ernährungsmesse Anuga haben die gut 7400 Aussteller aus 107 Ländern einen Rekord von rund 2300 Neuheiten mit nach Köln gebracht.

Die Kamelmilch mit Ginseng wurde auch ausgezeichnet:

WE WON! Great to see our #ENDURANCE DRINK product, won in the innovation contest at #ANUGA2017 ???????? pic.twitter.com/nefAAZlaAq