Die Neue Kollektion von AEG:

Auf der Suche nach Perfektion liegt das Wesentliche im Detail. Erst die Kombination aus innovativer Funktionalität und zeitlosem Design erweckt Ihr Zuhause so richtig zum Leben. Die Neue Kollektion verführt Ihre Augen und inspiriert den Geist. Um zahlreiche Funktionen erweitert und optisch überarbeitet, ist das Resultat eine perfekte Kombination, um Sie in Ihrem Alltag zu unterstützen.



Hauchen Sie Ihren kulinarischen Ambitionen neues Leben ein.

Mit der Neuen Kollektion ist es nicht länger notwendig, Ihre Kochkünste den Einschränkungen Ihrer Küchengeräte zu unterwerfen. Stattdessen passen sich nun Ihre Geräte Ihren Bedürfnissen an. Nehmen Sie zum Beispiel das AEG MaxiSense® Induktions-Kochfeld, das sich automatisch der Größe des gewählten Kochgeschirrs anpasst. Oder der AEG ProCombi MULTI-Dampfgarer, der mit einer Kombination aus Dampf und Heißluft die Aromen eines Gerichtes erst so richtig freisetzt. Staunen Sie über perfekt saftige Resultate, die Nährstoffe und natürliche Aromen behalten. Ob ein rescher Laib Brot oder ein zarter Braten, all das wird durch preisgekrönte Technologie ermöglicht.



Als Spitzenreiter in der Küchentechnologie beinhaltet die Neue Kollektion die MaxiKlasseTM Herde mit extra großem 74 Liter Garinnenraum. Für optimale Luftzirkulation entwickelt, rahmt der extra große Garraum Ihre Kreationen ein, während die innovative Technologie für eine gleichmäßig gebräunte Oberfläche sorgt. Und am Ende Ihrer Mahlzeit lässt der AEG ProCleanTM Geschirrspüler mit XXL Innenraum und dem neuen innovativen Satelliten Sprüharm Ihr Geschirr wie neu erstrahlen - unabhängig davon, wie Sie Ihr Geschirr einräumen. Vom Anfang bis zum Ende - mit der Neuen Kollektion ist Perfektion nicht nur ein Schlagwort. Lassen Sie sich von Ihrer Fantasie leiten.



Professionelle Reinigung von höchster Qualität. Zu Hause.

Dank zahlreicher Fortschritte in der Wasch- und Trockentechnologie bringt die Neue Kollektion nun auch professionelle Wäschepflege von höchster Qualität in Ihren Haushalt. Intuitive Bedienungselemente sorgen für einfache Benutzung jeder Anwendung, während elegante Touch-Sreens den Benutzer durch Interaktion und Rückmeldung zur passenden Einstellung für jede einzelne Textilart anleiten. Von Seide über Wolle bis hin zu Ihrem Lieblings - T-Shirt, die neue AEG Protex Waschmaschine und der neue AEG Protex SensiDry Wäschetrockner gewährleisten perfekteste Pflege selbst für empfindlichste Kleidungsstücke. Aufgrund der großen Auswahl an individuellen Einstellungen wird Waschen und Trocknen nicht nur schonender und gründlicher, sondern auch energieeffizienter.



Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor.

Leistungsstark und voller Funktionen, bleibt dennoch jedes Haushaltsgerät der neuen Kollektion einfach zu bedienen. Die Wahl der Materialien ist auf zwei - Glas und Stahl - reduziert, um eine durchgängige und einladende Gerätewelt von der Küche bis hin zum Waschraum zu schaffen. Gleichzeitig sind eine Reihe von innovativen Funktionen und Einstellungen ganz diskret im Inneren verborgen, vollkommen auf das Wesentliche reduziert. Das ist Design - Charakter, einzigartig den Bedürfnissen der heutigen, offeneren und modernen Küchen entsprechend. Das Endergebnis ist ein ineinander übergehender Wohnraum, der ebenso funktional wie elegant ist.



Um herauszufinden, wie die Neue Kollektion Ihr Zuhause noch vervollständigen kann, besuchen Sie den ausgesuchten Fachhandel oder www.aeg.at