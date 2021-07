Die besten Restaurants in unseren Nachbarländern

Wo sich die kulinarische Identität früher in Cevapcici und Pljeskavica manifestierte, serviert man heute regionale Schätze wie Trüffel, Meeresfrüchte, Olivenöl und wilden Spargel mit Selbstverständlichkeit und Souveränität.

Hotel-Tipps: Valamar Club Tamaris in Porec – ein wunderbares Familienhotel an der Küste Istriens, das sich der Vielseitigkeit verschrieben hat – umfangreiches Angebot an Entertainment und Kulinarik, eigener Strand, Schwimmbäder, Tennisplätze, Kinderclub etc. Guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Oder verdienter Endpunkt der Rad- oder Wandertour am historischen Bahntrassenweg (116 km) „Parenzana“ von Triest nach Porec.

Monte Mulini in Rovinj – luxuriöses Hotel mit einzigartig schöner Lage am bekannten „Goldenen Kap“ vor Rovinj, 50 Meter vom Meer und 20 Gehminuten von der malerischen Altstadt entfernt. Kulinarik: Zwei-Hauben-Restaurant Wine Vault im Haus.