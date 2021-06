Der VINEUS Wine Culture Award 2012

Es ist also wieder soweit. Die VINEUS Wine Culture Awards werden vergeben. An Personen und Betriebe, die sich mit ihrem Tun dem österreichischen Wein verschrieben haben und sein Ansehen im In- und Ausland stärken. In drei von fünf Kategorien entscheiden die Weinliebhaber, wer den VINEUS nach Hause trägt: Hotellerie, Gastronomie und Newcomer-Winzer/in. Wer den VINEUS fürs Lebenswerk und die Sommellerie erhält, steht durch eine Expertenwahl schon fest und wird auf der Gala bekanntgegeben.

Die Akteure all dieser Kategorien sind die wichtigsten und besten Fürsprecher für den Wein. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Gast in Österreich zu besseren und höherpreisigen Weinen greift als in anderen Ländern. Wessen »Wein-Leistung« soll am 19. März besonders belohnt werden?

Zu gewinnen sind drei mal zwei Karten für die große VINEUS-Gala am 19. März. Stimmen Sie für Ihre Lieblingskandidaten! Von 6. Februar bis 5. März auf www.vineus.at. Veranstaltet wird der VINEUS von C+C Pfeiffer, Alpe Adria Weindepot und havel & petz.

Die VINEUS-Winzer-Kandidaten