Der Schinkenmacher als Gefäßchirurg

"Bio?" sagt Thum. "Oft scheitert es am Preis." Der Winterurlaub in Ischgl, der dunkelfenstrige BMW, der neue Flatscreen ja. Bio-Eier oder der Schinken vom Biomangalitza leider nein. Unter der Schlamperei und Lieblosigkeit der Branche litt auch das Berufsbild des Fleischers. "Als ich in der Schule sagte, ich würde Fleischer werden, war das sagen wir nicht gerade die Supershow bei den Mädchen," erzählt Roman Thum. Heute ist er stolz auf sein Metier. Pflegt mit jedem Partner und Lieferanten offene und ehrliche Beziehungen. Er interessiert sich für die Story hinter dem Produkt und für die der Menschen, die es herstellen. Die kleinen Produzenten haben es immer schwerer. Die Hygienevorschriften und die damit verbundene Bürokratie arbeitet den großen Einheiten in die Hände. Das scheint in Europa auch durchaus erwünscht so. Bis dann trotz der Vorschriften wieder der nächste Skandal platzt. Wer im kleinen Geschäft der Familie Thum im fünften Bezirk einkauft, dort ein Gläschen Szigetti oder Veltliner auf Haus nimmt und sich dann beim Einkauf beraten lässt,kann davon ausgehen, dass die Unappetitlichkeiten der Lebensmittelindustrie hier Lokalverbot haben.



Thum Schinken, Margaretenstraße 126, 1050 Wien, Tel.: 01/544 25