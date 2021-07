Der "Mister Gemischter Satz"

Dabei war jene in Mauer auch keine schlechte. Der Heurigen und Familiensitz befindet sich in der ehemaligen Schule am Hauptplatz, die Kaiserin Maria Theresia persönlich erbauen ließ.

"1989 hab ich dann den Buschenschank meiner Mutter mit nur acht Tischen und einem halben Hektar Weinberg übernommen." Heute wachsen seine Reben auf 30 Hektar am Nussberg, in Mauer und in Oberlaa, die Ernte von 15 weiteren wird dazu gekauft. Ein gutes Tröpferl vom Zahel wird auch in Japan geschätzt – genauso wie die Buchteln von Richards Mama Irmhilde . "Unlängst hatten wir das japanische Fernsehen im Haus, die wollten unbedingt die Mama filmen, doch sie hat das Team einfach aus der Küche geschmissen."

Sonst sorgt Ehefrau Cornelia fürs leibliche Wohl im Heurigen und mit ein bisschen Glück übernimmt einmal eines der drei Kinder den Betrieb. Zahel: " Jakob (8) möchte entweder Feuerwehrmann, Polizist oder Weinbauer werden."

www.zahel.at