Darf man Milch einfrieren - und wenn ja, wie?

Wer im Sommer vergorener Milch vorbeugen will, kann schon mal auf die Idee kommen, diese einzufrieren. Aber ist das eigentlich gut und sinnvoll? Der Independent ist dieser Frage im Rahmen eines Artikels nachgegangen. Dem Dairy Council for Northern Ireland (DCNI) zufolge spricht in der Tat nichts dagegen, das Tierprodukt einzufrieren. Allerdings gilt es dabei eine Handvoll Regeln zu beachten.

Eins gleich vorweg: Nach dem Auftauen schmeckt Milch meist nicht mehr ganz so gut wie frisch geöffnet. Zum Kochen und Backen ist sie aber immer noch geeignet.

7 Tipps: Was man beim Einfrieren von Milch beachten sollte

1. Milch sollte nur eingefroren werden, wenn sie noch nicht abgelaufen ist. Steht die Packung schon seit Tagen geöffnet im Kühlschrank, ist es besser sie rasch aufzubrauchen, statt gefroren weiter aufzuheben.

2. Milch vergrößert im gefrorenen Zustand ihr Volumen: Sie dehnt sich also aus. Das kann, muss aber nicht zu Problemen führen. Jedenfalls sollte man Milch nicht in Glasflaschen oder anderen gläsernen Behältnissen ins Gefrierfach stellen. Milch im Tetra Pak sollte man genügend Platz einräumen, damit sie im gefrorenen Zustand nicht eingeklemmt wird. Auch abgefüllt in Plastikflaschen kann Milch eingefroren werden. Allerdings sollten diese nicht komplett voll sein.

3. Vollmilch friert nicht so gut wie Halbfettmilch. Grund ist der höhere Fettgehalt der Vollmilch, der dazu führt, dass niedrigere Temperaturen benötigt werden, um das Produkt einzufrieren.