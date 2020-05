Comeback des Chianti

Die Familie Ricasoli gibt es im Chianti wohl ähnlich lange wie den Weinbau. Sie ist dem Wein seit 1140 verbunden. Die Ricasolis unterhielten prächtige Beziehungen zu den Mächtigen von Florenz, bauten ein Schloss, das als Bollwerk gegen das feindliche Siena galt, und brachten im 19. Jahrhundert sogar einen Kanzler hervor.



Baron Francesco Ricasoli sieht es nicht gerne, dass die Weine des Chianti Classico als nicht so prestigeträchtig gesehen werden wie die noblen Mitbewerber aus der Gegend um Bolgheri. "Die Sangiovesetraube bringt so viele schöne Varianten", sagt er, der auf Brolio das Weinmachen betreibt wie eine Wissenschaft. "Wir haben tausend Jahre Forschung hinter uns." Immer lassen sich Ricasoli und seine Mitarbeiter etwas Neues einfallen - Weinmachen als ständiges Experiment. Zum Beispiel war da die Idee, in einem Weingarten eine Sorte zu pflanzen, die man in der Gegend eigentlich sonst nicht findet.



Heraus kam einer der besten Weine der Region, der Casalferro, ein Kraftbündel aus Merlot. Natürlich muss ein Gut dieser Größe auch Weine für den Alltag produzieren. Der einfache Chianti kann schon was, Rosé und Weißwein sind besonders fein. Doch dem Baron ist klar, dass der Weg zum Erfolg nur über die Spitze führen kann. Sein Castello di Brolio, ein reinsortiger Sangiovese, zählt ebenso zu den Topweinen der Region wie der Colledila, ein Lagewein aus einem Garten in der Nähe des Gästehauses.



INFO: Ricasoliweine bei www.weinco.at