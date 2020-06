Comeback der Avocado

In einem Tal der Anden wachsen Avocados , Strauchparadeiser und Getreide. In den Flüssen schwimmen kleine Crevetten (ohne Antibiotika). Daraus komponiert er ein fast vegetarisches Gericht, in dem die Avocado die Hauptrolle spielt. Er nennt es " Valley of the Andes". Und bereitet die Avocado auf eine Weise zu, wie sie selten angeboten wird: lauwarm gegrillt und damit in einem Aggregatszustand, in dem die Frucht ihre Aromen voll ausspielen kann.