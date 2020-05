Christkindlmarkt: Früher Advent-Start

Zeitgleich mit dem Adventzauber beginnt es auch im Uni-Campus "Altes AKH" zu weihnachten. Rund 50 Aussteller bieten ab Samstag im "Weihnachtsdorf" hübsche Waren, Schmankerln und Heißgetränke an. Zudem gibt es eine lebendige Krippe zu bestaunen und erstmals eine Eislauffläche. Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz startet erst

eine Woche später, am 16. November, und der Markt vor der Kulisse des Schlosses Belvedere folgt am 18. November.



Besonders stimmungsvoll ist auch immer der Weihnachtsmarkt am Spittelberg. Ab 17. November bieten Händler hier unter anderem Keramikwaren, ausgefallenes Kunsthandwerk und Schmuck an. Bereits ab 11. November findet ein weihnachtlicher Kunst- und Antiquitätenmarkt Am Hof statt.



Der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung startet eine Woche später. Auf imperiales Ambiente und traditionelles Kunsthandwerk aus Österreich setzt der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn. Ab 19. November kann man hier wieder edlen Christbaumschmuck oder Krippenfiguren kaufen. Kinder haben die Möglichkeit, in der Weihnachtswerkstatt Holzbilder zu beschriften, Kränze zu stecken oder Kerzen zu ziehen.



Nicht nur Punsch trinken, sondern auch eislaufen können Besucher ab 18. November im Rahmen des "Weihnachtszaubers" beim Schloss Wilhelminenberg. Am selben Tag startet auch der beliebte Adventmarkt vor der barocken Karlskirche. Neben Handwerkskunst findet man hier auch abwechslungsreiche Unterhaltung - vom Schattentheater bis hin zur Feuershow.



Wer sich ein musikalisches Programm wünscht, der ist am "Wintermarkt" am Riesenradplatz richtig. Ab 19. November gibt es hier Gospelkonzerte, aber auch Musicalaufführungen. Am Auftakttag treten die Rounder Girls um 19 Uhr auf.