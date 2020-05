Chardonnay vom Märchenprinzen

Beginn

Der Volksschullehrer Günther Schönberger steigt bei der EAV im Jahre 1977 als Saxofonist ein, später wird er Band-Manager. In den frühen 1980er-Jahren beginnt sein Interesse für Weinbau zu wachsen. Er tingelt mit der Band durch die Lande und schaut sich die in Betracht kommenden Weinbaugebiete an. Am Neusiedler See in Mörbisch bleibt der heute 59-Jährige dann hängen. Nämlich 1985, als die Verunsicherung in Mörbisch auftritt und er die ersten Kontakte mit dem Mörbischer Weinbauern Franz Schindler knüpft. Schönberger kommt zur Lese, eignet sich Wissen über Weinbau an: "Alles, was ich weiß und kann, hab' ich mir selbst erarbeitet."



Status quo

Mittlerweile bewirtschaftet Günther Schönberger 25 Hektar rund um Mörbisch: "Das ist neben dem Bordeaux das einzige Weinbaugebiet, wo man Weiß-, Rot- und Süßwein in Spitzenqualität erreichen kann." Vor allem der Chardonnay hat's ihm angetan.