Cesár Sampson im Nic von Grün: „Fleisch macht faul“

Es kommt ja vor allem auf die Nahrungsbausteine an. Wenn ein Salat die Hauptspeise sein soll, dann brauche ich eben meine Fettquelle – das kann eine Avocado sein, aber auch Nüsse oder Nussöl. Ich brauche außerdem eine Proteinquelle wie Erbsen oder Bohnen. Und etwas Säure – nicht unbedingt Essig, da ist ja so viel Zucker drin, vielleicht also eine Frucht, Birne oder Papaya, zum Beispiel. Da gibt’s ja Tausende Rezepte. Klar macht das satt.

Nahrungsbausteine, Proteinquelle, kein Fleisch – das klingt nach einem strikten System. Bleibt da nicht der Genuss auf der Strecke?

Gar nicht! Genuss hat ja mit dem Geschmack zu tun, mit den Sinnen. Ich persönlich glaube ja, dass der Fleischkonsum in unserer Kultur faul macht. So lange Fleisch am Teller ist, braucht man eigentlich nur ein bisschen Garnitur daneben und dann ist man eh schon happy. Ich bin der Meinung, die Vielfalt entdeckt man erst, wenn man sagt, ich nehme Gemüse einmal nicht als Garnitur.

Bist du generell ein konsequenter Mensch?

Überhaupt nicht! Ich bin da wirklich die Antithese. Ich bin sonst gar nicht gut darin, Regeln zu befolgen.