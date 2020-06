Bundesländer-Lokale in Wien

Kernöl kommt traditionell aus der Steiermark, Mohn aus Niederösterreich, und Kasnudln bekommt man normalerweise in Kärnten serviert. Jedes Bundesland hat seine eigene Küche – und die wollen viele auch nach einem Umzug in die Bundeshauptstadt nicht missen. Mittlerweile gibt es von jedem der anderen acht Bundesländer (mindestens) ein Lokal in Wien.