Bocuse d'Or: 3 Österreicher im Rennen

Der Dritte im Bunde ist, derPfefferschiff inbeiseit 2010 als Souschef seine Arbeitsstätte hat. Er kochte neben anderen Stationen bereits in(Dolce Vita) und imamsowie im Salzburger Carpe Diem.wirkt im Moment noch ganz ruhig: "Die Konkurrenz ist sicher sehr stark, aber ich versuche gelassen zu bleiben. Ich werde mich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich möglichst gut zu kochen!" Um Österreich beimd'Or zu präsentieren, den er als "Königsdisziplin unter den" ansieht, wird er versuchen „meiner Linie treu zu bleiben und diese auch imzu präsentieren." Sein Commis im Team ist Lukas Stein, der ebenfalls im Pfefferschiff werkt.

Am 25. Februar 2014 werden die drei Kandidaten in Wien im Rahmen einer nationalen Ausscheidung gegeneinander antreten. Innerhalb von fünf Stunden müssen sie mit jenen Zutaten, die auch im Europa-Finale in Stockholm vorgesehen sind, je eine kalte Fisch- und warme Fleischspeise für 14 Personen zubereiten. Diesmal finden sich Seelachs Loins, Austern, Miesmuscheln und Schinkenkeule auf der Zutatenliste.

Mit ihren Entwürfen müssen sie das Fachkomitee überzeugen, das sich wie das Who-is-who der österreichischen Kochelite liest: Rudi Obauer (Präsident, Hotel Restaurant Obauer, Werfen); Heinz Reitbauer (Co-Präsident, Restaurant Steirereck in Wien); Thomas Dorfer (Trainer, Landhaus Bacher, Mautern, Österreichischer Kandidat 2005); Karl Obauer (Hotel Restaurant Obauer, Werfen); Simon Taxacher (Relais und Châteaux Rosengarten, Kirchberg in Tirol); Martin Klein ( Restaurant Ikarus, Hangar 7, Salzburg); Sepp Brüggler ( Restaurant und Landhotel Erlhof, Zell am See); Thomas Göls ( Hill Restaurant, Wien, Österreichischer Kandidat 2007) und Alexander Fankhauser ( Restaurant Alexander in Fügenberg, Tirol).

Der Gewinner der Österreich-Ausscheidung muss sich am 7. und 8. Mai 2014 in Stockholm beim Europa-Finale durchsetzen, um schließlich im Jänner 2015 in Lyon beim großen Finale des Bocuse d'Or antreten zu dürfen.