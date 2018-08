Anna und Manuel Hofmarcher schließen "Anna im Seggauer Schlosshof"

Abgesehen, dass die beiden Eltern werden: Das Gasthaus, in dem sie sich auf hohem Niveau der bodenständigen steirischen Küche gewidmet hatten (eine Haube von Gault& Millau), sei gerade noch zu zweit zu führen. Für einen alleine werde die Belastung zu groß, kommentierten sie ihre Entscheidung. Zudem herrsche in der Region gerade im Gastrobereich ständiger Mitarbeitermangel. " Wir suchen praktisch von Beginn an Personal sowohl für Küche als auch für Service", sagt Manuel Hofmarcher.

Nach Stationen u. a. bei Thomas Dorfer (Landgasthaus Lisl Wagner-Bacher), Heinz Winkler oder Didi Dorner eröffnete Hofmarcher gemeinsam mit seiner Frau das Restaurant "Das Anna" im Grazer Palaishotel Erzherzog Johann. 2017 folgte dann die Übersiedelung nach Seggau.