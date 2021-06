Am Herd mit Christian Seiler

Die Zutaten:

1 große Zwiebel,

1 Fenchelknolle

Olivenöl, 1 Karotte,

3 Stangen Sellerie

1 EL Tomatenmark

¼ l Weißwein

400 g Dosentomaten

1 EL Oregano

2 EL gehackte Petersilie

1 EL Thymianblättchen

2 Lorbeerblätter, 2 TL Zucker,

1 l Gemüsefond

Salz, Pfeffer

400 g gekochte Kichererbsen

Basilikumpesto

160 g altbackenes Sauerteigbrot Zwiebel und Fenchel putzen, in Ringe schneiden, in 3 EL Öl in einem großen Topf anbraten. Karotte und Sellerie putzen, in Scheibchen schneiden, dazugeben, mitbraten. Tomatenmark unterrühren, Wein dazu, 2 min kochen lassen. Dosentomaten mitsamt Saft, Kräuter, Zucker, Gemüsefond, Salz, Pfeffer hinzufügen, zugedeckt 30 min köcheln lassen. Brot in Stücke brechen, mit 2 EL Öl und Salz mischen, im Ofen knusprig rösten. 10 min vor dem Servieren Kichererbsen grob zerdrücken, dazugeben, 5 min köcheln, dann das Brot dazu, weitere 5 min köcheln, anrichten, je 1 EL Pesto drauf.