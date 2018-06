Vegetarische Grillwürstel im AK-Test: Zu salzig, dafür bio

Immer mehr Österreicher verschmähen als Vegetarier oder Flexitarier - teilweise - Fleisch. Dem tragen Produzenten sowie Handel Rechnung und bieten zur Grillsaison vermehrt fleischfreie Würstel für den Rost an. Im Test stieß den Konsumentenschützern der Arbeiterkammer Oberösterreich nur der hohe Salzgehalt in fast allen Produkten sauer auf, der Verzicht auf Palmöl und die hohe Bio-Dichte gefielen.

Zusätze für Konsistenz & Geschmack

Neun der elf getesteten Grillwürstel sind zur Gänze bio, bei sieben ist die Grundlage Weizeneiweiß - meist in Form von Seitan - und bei drei Tofu aus Sojabohnen, allein die Mühlviertler Linie Hermann Fleischlos setzt auf Kräuterseitlinge als Basis. Dieses Produkt sowie jenes von Denree kommt ganz ohne Zusatz aus. Bei einem anderen sind fünf Zusätze in der Gewürzmischung enthalten. In erster Linie handle es sich dabei um Verdickungsmittel, die den Wurstimitaten zu ihrer Konsistenz verhelfen, erklärten die Konsumentenschützer. Fünf Hersteller helfen beim Geschmack etwas nach.