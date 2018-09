5 Lokale für die letzten sommerlichen Tage

Den Sonnenuntergang genießen, auf das Wasser schauen oder die Sportlichen am Wake-Board-Lift beobachten: Im Wake-Up an der Neuen Donau kommen Sonnenanbeter auch im Spätsommer noch auf ihre Kosten. In der Strandbar gibt es Strand zu den Füßen und Drinks auf die Hand, im Restaurant werden Burger, Steaks und Meeresfrüchte serviert. Am Wochenende wird das Frühstück bis 13 Uhr serviert. Von der U2-Station „Donaustadtbrücke“ in wenigen Gehminuten erreichbar.

Info: Wake up, Am Wehr 1, Neue Donau, 1220 Wien, Juni, Juli und August: Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 23 Uhr (Mai und September)