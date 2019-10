Zwischen Trauben und Lauben: Herbstsonne und Törggelen in Bozen

Jetzt im Herbst zeigt sich Bozen von seiner vielfältigsten Seite. Die Sonne strahlt noch sommerlich, egal ob beim Apéro in einem der Schanigärten mitten in der Altstadt oder bei einer Wanderung zum klassischen Törggelen Richtung Oberbozen und Ritten. Aber davon später. Denn eigentlich treffen die Bozner sich am Samstagvormittag zu einem gemütlichen „Sprizz und Tratsch“ am Waltherplatz im Stadtcafé oder bei Walthers. Zu Mittag ist dann das alte Traditionsgasthaus Vögele angesagt. Alte Stuben, regionale Küche, hier speisen alle von Rang und Namen, öfters auch die Möchtegern-Promis. Natürlich zieht dieses Ambiente heimische Künstler an, die hier ihren Weißen trinken. Zuvor peilen sie gerne den davor liegenden Walter&Michi’s Würstelstand an, um sich mit einer „Meraner“ zu stärken.

Dolce Vita & Weißen trinken

Um den Obstmarkt kommt niemand herum. Hier ist die zentrale Drehscheibe der Innenstadt, hier werden Fotos von den Obst- und Blumenständen gemacht oder Selfies vor dem Neptunbrunnen und den mittelalterlichen Laubenhäusern geschossen. In den Laubengängen haben sich schicke Geschäfte angesiedelt, wie etwa das Thaler. Ein Tipp für alle, denn das Thaler entpuppt sich nicht nur als Reich der Düfte. Oben im ersten Stock ist eine Bar angesiedelt, top gestylt mit Blumen und gut bestückt mit den besten „Bollicine“ aus aller Welt, City-Treff des Jetsets zum Lunchbreak.Rund um den „Piazza Erbe“ und die Goethestraße gibt es neben dem Traditionswirtshaus Hopfen & Co, Vögele und Forst, kleine Läden für Mode und Design. Bozens Szene trifft sich außerdem gerne auf einen Hugo bei den Fischbänken, einem Lokal in der Dr. Streitergasse, gleich neben dem Obstmarkt, in dem das Dolce Vita hautnah spürbar ist. Denn alles spielt sich draußen auf der Gasse ab, eine Kneipe gibt es nicht.