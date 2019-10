Zwei Österreicher haben die Chance auf den Deutschen Buchpreis

Wie läuft eigentlich Ihre Schreib-Routine ab?

Edelbauer: Ich beginne um 9 Uhr und höre um 17 Uhr auf. Das Verblüffende daran ist, dass ich seit 15 Jahren keinen einzigen Tag hatte, an dem ich nicht schreiben wollte.

Computer oder per Hand schreiben: Was liegt Ihnen mehr?

Edelbauer: Ich schreibe nur in mein Arbeitsjournal mit der Hand. Dort notiere ich jeden Morgen, was ich an diesem Tag erledigen möchte. Literarisch würde ich nie mit der Hand schreiben. Da würde mir nichts einfallen. Ich denke quasi mit der Tastatur.

Schachinger: Ich schreibe alles mit der Hand und sammle es in einem Ordner. Dann wird alles abgetippt und 100 Mal nachbearbeitet. Würde ich am Computer schreiben, hätte ich das Bedürfnis, gleich alles zu ändern. So kann ich drauflosschreiben und nachher verbessern. Das gefällt mir gut, auch wenn es zeitlich gesehen nicht effektiv ist.

Sie widerlegen die Bild-Zeitung, die vor Kurzem behauptet hat, der Tiroler Krimi-Autor Bernhard Aichner wäre der letzte „Handschriftsteller“.

Schachinger: Es findet immer wieder eine Selbstmystifizierung der Schriftsteller statt. Der schreibt so, der andere so. Eigentlich ist es wurscht, wie man schreibt, Hauptsache man schreibt. Dann kommt auch ein Buch heraus.