Geht's euch brausen

Früher war alles anders. Endlich ist dieser Satz auch einmal geschrieben. Und wann, wenn nicht jetzt, genau hier, wäre diese kleine große Wahrheit besser untergebracht. Denn einst waren die Wiener Wannen- und Brausebäder das Flaggschiff der städtischen Badeanstalten. Hunderte Menschen standen täglich an den Kassen Schlange, drängten sich bis in die ehrwürdigen k.u.k.-Stiegenhäuser, warteten geduldig darauf, ihre streng bemessene Zeit in einer modernen Dusche genießen zu dürfen. Und dieses „Einst“ ist keineswegs so alt, wie es vielleicht klingt. „Wie ich ein Kind war, bin ich mit meiner Oma ein Mal in der Woche hierher gekommen“, sagt Silvia. „Und hab’s wirklich geliebt.“ Silvia arbeitet im Brause- und Saunabad Hermanngasse im 7. Bezirk. Ihre Kindheit, das war in den 1960er/70er-Jahren. „Na jo“, sagt Herr Erwin, ihr Kollege, der bald in Pension geht, „eigentlich war bis in die 80er-, 90er-Jahr’ recht viel los. Richtig nachg’lassen hat’s erst in die letzten Jahr, im neuen Jahrtausend quasi.“ Und die Statistik gibt ihm durchaus recht. Auch wenn die Zahl der Besuche von knapp 4,8 Millionen in den 1950ern bis Ende der 90er-Jahre auf 200.000 fiel. Weniger, natürlich, aber das gute alte Tröpferlbad war auch da durchaus noch gefragt.

Heute sind es in der Hermanngasse überschaubare 30 Kunden pro Woche, die die Duschmöglichkeit nutzen, von Donnerstagmittag bis Samstagabend ist Betrieb, sechs Brausebäder gibt’s noch in der Stadt, mehr los ist in der Sauna, dem zweiten Standbein, das sich inzwischen alle bis auf eines der alten Bäder zugelegt haben.