Zielsicher: Besuch bei Wiens Basketball-Nachwuchs

Schon bei einem U10-Match sieht man, wofür die Großen wie US-Superstar LeBron James ihre Muckis brauchen. Christians Tochter, Carmen die Kämpferin, nimmt furchtlos jeden Zweikampf an. Lenny der Zauberer wird von zwei Gegnern in die Zange genommen. Paulina die Strategin treibt das Spiel nach vorne, Armin der Unaufhaltbare tankt sich ein ums andere Mal auf der rechten Seite durch und punktet mit lässigen Korblegern. Seine Mutter Alisa hat es in den USA bis in die höchste College-Liga geschafft, hält seit den 1990ern einige Rekorde an der Universität von Memphis. Sein Bruder Nordin zählt zu den besten Nachwuchsspielern des Landes, wurde mit der U14 Vizemeister und ist jetzt mit der U16 auf Titelkurs. Sind hier doch die nächsten Karrieren im Ausmaß eines Jakob Pöltl in Sicht?