Vintage ist und bleibt ein prägender Trend bei Uhren. Da sind jene Hersteller im Vorteil, die während der Quarzkrise in den 70er- und 80er-Jahren nicht gleich die Nerven verloren und ihr gesamtes Know-how samt Maschinen auf den Müll geworfen haben. Es sind die Bewahrer, die nun entspannt in ihre Archive gehen und dort auf ihr historisches Erbe zurückgreifen. Das Ergebnis sind neue Uhren, die den Charme vergangener Jahrzehnte mit den Ansprüchen moderner Technik verbinden.

Longines setzt das aktuell in der „Conquest Heritage Central Power Reserve“ um. Inspiriert von einem Modell aus 1959, kombiniert die Uhr Vintage-Optik mit einer extravaganten zentralen Gangreserveanzeige. Das 38 mm-Gehäuse und das hellblaue Opalin-Zifferblatt unterstreichen den Retrolook.

Dieser bemerkenswerte Longines Zeitmesser aus dem Jahr 1959 stand Pate für die neue "Conquest Heritage Central Power Reserve". ©longines Die neue Longines "Conquest Heritage Central Power Reserve" greift die ausgeprägte Vintage-Ästhetik des Originals auf und verbindet sie mit moderner Uhrmacherkunst. 38 mm Edelstahl, Automatikwerk, spezielle Gangreserve. Ca. 4.400 € ©longines

Auch Zenith blickt zurück und präsentiert mit der „Defy Revival A3643“ eine originalgetreue Neuauflage eines Modells aus 1969. Das typisch achteckige Gehäuse und die 14-seitige Lünette sowie das ikonische „Leiter“-Armband bleiben erhalten, während das Manufakturkaliber Elite 670 für Präzision auf aktuellem Niveau sorgt.

Zenith „Defy Revival A3643“: 37 mm Edelstahl, silberfarbenes Sonnenschliff-Zifferblatt, Elite-Manufakturwerk. Ca. 7.900 € ©zenith

Tudor, gegründet 1926, feiert ihr historisches Erbe mit dem Modell „Monarch“ im Vintagelook. Während das facettierte Gehäuse mit integriertem Band und papyrusfarbenem „Error-Proof“-Zifferblatt klassische Elemente aus 100 Jahren Markengeschichte zitiert, erfüllt das Metas-zertifizierte Manufakturwerk höchste technische Standards von heute. Allen drei Newcomern ein herzliches „Welcome back“!