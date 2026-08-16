„Wetter schön, Hotel gut“: Was wurde aus der Postkarte?

Natürlich für die Oma. Und für die Tante. Für die beste Freundin eine besonders witzige. Und unbedingt ans Büro denken, sonst gibts einen Rüffel nach der Rückkehr. Das Verschicken von Urlaubskarten war über Jahrzehnte ein fixes Ritual: Karten kaufen – oft dutzendweise, Briefmarken dazu nicht vergessen. Ob man dann „Wetter schön, Essen gut, liebe Grüße“ draufschrieb oder detailliert von Urlaubserlebnissen berichtete, variierte je nach Adressat. Jedenfalls suchte man so bald wie möglich eine Post, denn im Idealfall kam die Karte schon vor einem selbst daheim an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gudrun Weigl Gudrun Weigl verschickte 64 Postkarten. Eine kam zurück.

Die Zeiten ändern sich Wer schreibt eigentlich noch Karten? Es ist förmlich aus der Mode gekommen. Längst haben Whatsapp und andere soziale Medien die Funktionen von Post- und Ansichtskarten übernommen. Ein Bild mit Meer ist in Sekundenschnelle gepostet. Im Gegensatz zum Aufwand, Karten auszuwählen, Briefmarken zu organisieren und eine Poststelle zu suchen. Dabei ist die Zeit des Postkarten-Schreibens – besonders aus dem Urlaub – noch gar nicht so lange her. Gudrun Weigl erinnert sich gut daran, noch vor zehn Jahren auf ihrer Pinnwand nach dem Sommer bis zu 20 Urlaubsgrüße gesammelt zu haben. „Heute ist es wirklich selten geworden.“

„Schachtelweise“ habe die 58-jährige Lehrerin aus Kottingbrunn (NÖ) in ihrer Kindheit und Jugend Post- und Ansichtskarten gesammelt. „Geordnet nach Ländern und Kontinenten.“ Als Teenager betrieb sie mit Freundinnen auch einen „Postkarten-Club“: Wöchentlich schrieben sich die Mädchen mehrmals. „Zehn bis 15 Karten haben wir da wöchentlich hin- und hergeschickt, nur mit ganz kurzen Nachrichten, oft sinnlose Sachen, zum Beispiel, dass ich grad einen Kaffee trinken war. Aber jeden Tag war eine Karte im Postkasten.“ Nachsatz: „Eigentlich haben wir das gemacht, was wir heute auf Whatsapp machen.“ Weniger die Liebe zu den Erinnerungen an ferne Länder als mehr ihre Vorliebe zu schreiben brachte sie auf die Idee zu ihrem „Postkarten-Experiment“. Da das Alphabet genau 26 Buchstaben hat, entschloss sie sich am 1. Jänner 2026, allen Kontakten in ihrem alten Adressbuch eine Karte zu schreiben – von A bis Z, ohne besonderen Anlass, aber versehen mit eigens gestalteten Aufklebern, der auf ihr Experiment hinwies. Darunter waren enge Freunde und Verwandte ebenso wie frühere Arbeitskollegen, von denen sie Adressen hatte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Faksimilie Die Postkarte von Gudrun Weigl an den KURIER.

Analoges Lebenszeichen Die Adresse des KURIER war zwar nicht darunter, ist aber leicht zu finden – Weigl widmete der Redaktion den Buchstaben K. „Zum Großteil waren es Personen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Bei einigen dachte ich, es wäre ja auch witzig, wieder mal ein Lebenszeichen zu schicken. Im Handy habe ich ja drei Mal so viele Kontakte eingespeichert.“ Die Ergebnisse ihres Experiments überraschten Weigl dann aber doch – und sie spiegeln den Zeitgeist wider. Von 64 verschickten Postkarten antworteten 36 Empfänger relativ schnell – vor allem per Whatsapp, aber einige, vor allem die Älteren, griffen zum Telefon. „Das war auch sehr schön, so konnten wir auch wieder mal miteinander reden.“

Fakten Wie viele Ansichtskarten jährlich in Österreich verschickt werden, lässt sich nicht ermitteln. Anders als in Deutschland hat sie hier keinen eigenen Tarif und wird dem Brief zugeordnet. Dieser ist mit minus 9 Prozent zum Vorjahr stark rückläufig. So lange dauerte es, bis die langsamste Postkarte der Welt zugestellt wurde. Der Soldat Victor Morre schickte sie an seine Eltern im nur 45 km entfernten Flandern. Die Nachricht lautete: „Wenn ihr noch kein Hemd geschickt hat, dann tut es bitte schnell!“ Die größte Postkarte ist aktuell eine Riesen-Ansichtskarte, die aus mehr als 125.000 Botschaften von Kindern aus aller Welt zusammengesetzt wurde. Sie liegt auf dem Jungfraujoch und soll ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen.