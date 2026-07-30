Maddalena Hirschal verrät ihre liebsten Buchtipps

Auf den Hund gekommen. Endlich wieder! Als Maddalena Hirschal kürzlich in der ersten Staffel des großen „Kommissar Rex“-Serienrevivals die durchgehende Rolle der Sanitäterin Julia spielte, war das auch deshalb eine gute Sache: Wie in der Jugend (sie hatte einen Bobtail) konnte sie so erneut die Hundefreundin in sich entdecken.

Privat ist Hirschal allerdings weniger auf den Hund als vielmehr aufs Kind gekommen: Ihre zweijährige Tochter Karlotta hält sie auf Trab. An Lesen war als junge Mutter da lange nicht zu denken. Kürzlich, verrät die Schauspielerin, sei sie aber – endlich! – wieder dazu gekommen, nicht nur ein Kinderbuch, sondern selbst einen Roman in die Hand zu nehmen. Sofort sei sie wieder in der Wunderwelt Buch versunken: „Ich habe mich schon als Teenager gern in Büchern vergraben und bin so vor der Realität geflüchtet. Lesen ist meine ganz persönliche Auszeit“, so Hirschal.