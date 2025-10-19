Ein richtiges Bücherregal hat Lotte de Beer nicht. Die Regisseurin und Direktorin der Wiener Volksoper ist berufsbedingt viel unterwegs – und hängt wenig an Dingen. „Ich habe einen Stapel an Büchern, der immer dort ist, wo ich gerade bin.“

In den Jahren vor Wien hatte sie oft keine eigene Wohnung, sondern lebte in Opernappartements. „Ich ließ die Bücher immer dort. So konnten andere sie lesen – und ich musste nichts schleppen.“ Zu Hause wie im Büro liegen und stehen ihre Bücher daher kreuz und quer.

Lotte de Beer mag keine Musik im Hintergrund

Ein Lesezeremoniell gibt es nicht. „Mein Leben ist sehr rituallos.“ Auch Musik läuft beim Lesen nicht. „Berufsbedingt kann ich Musik nicht im Hintergrund hören.“