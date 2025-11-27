Warum 'Last Christmas' und Tannenduft uns zum Kaufen verleiten

Der Advent ist eine Jahreszeit, die Emotionen im Rekordtempo weckt. Lichterglanz, vertraute Songs und Tannenduft wirken wie ein Schalter, der Erinnerungen und Stimmungen aktiviert. Das beeinflusst auch das Verhalten. Die Konsumentenpsychologin Univ.-Prof. Marion Garaus, Sigmund Freud Privatuniversität, erläutert, weshalb bestimmte Reize gerade in der Weihnachtszeit so effektiv sind, wie Nostalgie Kaufentscheidungen prägt und weshalb wir manchmal genau dann zugreifen, wenn „Last Christmas“ zum hundertsten Mal ertönt.

KURIER: Keine Jahreszeit ist so aufgeladen wie der Advent. Was passiert da psychologisch-emotional?

Univ.-Prof. Marion Garaus: Wenn wir durch festlich geschmückte Geschäfte schlendern, reagiert unser Gehirn unmittelbar auf das Zusammenspiel aus Musik, Licht, Düften und Dekoration. Diese Elemente aktivieren gespeicherte Erwartungen, das sogenannte „Weihnachtsschema“. Warmes Licht, Tannenduft und bekannte Melodien vermitteln Sicherheit, Vertrautheit und Emotion. Wenn die Reize zusammenpassen, entsteht so genannte „Processing Fluency“. Heißt: Wir können Informationen leichter verarbeiten, fühlen uns wohl und verweilen länger. Fehlt diese Passung, entsteht ein kognitiver Bruch. Dann müssen wir aktiv nachdenken, warum sich etwas „nicht richtig“ anfühlt. Das kostet Energie und führt oft dazu, dass wir ein Geschäft rasch wieder verlassen.

Belohnen wir uns im Dezember besonders gern selbst?

Am Jahresende blicken viele auf stressige Monate zurück. Der Dezember bietet die perfekte Gelegenheit, sich für gemeisterte Herausforderungen zu belohnen. Das fällt unter den Fachbegriff „Instant gratification“ oder „Self-reward Shopping“. Der Kauf eines Produkts kann dabei als emotionaler Reset dienen – ein kleines Ritual, das Wohlbefinden erzeugt.

Wie wirkt Nostalgie auf unser Kaufverhalten?

Nostalgie ist eine der stärksten Emotionen überhaupt. Sie schafft Bindung, öffnet die Menschen für Botschaften und führt zu positiveren Bewertungen von Marken und Produkten. Weihnachten ist mit Kindheitserinnerungen und Ritualen verknüpft, die über Generationen weitergegeben werden. Marketing, das diese Gefühle anspricht, erzielt häufig höhere Aufmerksamkeit, bessere emotionale Verarbeitung und eine höhere Kaufbereitschaft. Nostalgie verstärkt unser Involvement – wir fühlen uns stärker angesprochen und reagieren positiver.

Kaufen wir weniger Dinge, sondern Stimmungen?

Ja. Der Konsum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert: Das Erlebnis ist wichtiger als das Produkt. Gerade im Advent erwarten Kunden nicht nur Waren, sondern Atmosphäre, Abwechslung und emotional ansprechende Reize. Kleine Überraschungen wie Livemusik, Duftinszenierungen oder interaktive Dekorationen machen einen Einkauf besonders. Solche Elemente bleiben im Gedächtnis und stärken die Beziehung zwischen Konsument und Marke nachhaltig.