Tiercoach: So schützen Sie Hund und Katze sicher vor Zecken

Dicht bedeckt von feuchtem Laub und Nadeln kommen Zecken gut durch den Winter. Hier sind sie bei richtiger Luftfeuchtigkeit zugleich vor Wetterextremen und Fressfeinden geschützt. Sobald der Boden auftaut, begeben sich die Blutsauger auf Nahrungssuche.

„Es ist ein Trugschluss, dass der heurige Frost alle Parasiten umgebracht hat“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach klärt in fünf Punkten über die Gefahren, die von den Schmarotzern ausgehen, auf und über den geeigneten Schutz von Hund und Katze.

1. Österreich ist ein Zeckenland. Zecken sind längst kein (Früh-)Sommerproblem mehr. Durch die milden Winter sind die Blutsauger fast das ganze Jahr über aktiv.

Die Zeckengefahr in Österreich für Hund und Katze steigt

Dazu breiten sich – ebenfalls bedingt durch den Klimawandel – neue Arten, die früher nur in Reisedestinationen eine Gefahr darstellten, auch hierzulande aus. Ganz Österreich gilt als Risikogebiet.