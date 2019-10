Yoga: Besserer Body, besserer Sex

Das führe in weiterer Folge zu einer besseren Selbstkontrolle. In jeder Beziehung.

Und damit sind wir in einem Bereich von Tugenden und Fähigkeiten, die lange Zeit als typisch männlich galten – und auch, wenn sie das heute nicht mehr exklusiv tun, doch für jeden Mann in hohem Maß erstrebenswert sind:

1. Fokussieren. Sich auf ein Ding konzentrieren, auch wenn rundherum alles verrückt spielt. Ein Ziel haben, es nicht aus den Augen verlieren.

2. Selbstbewusstsein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sich seines Körpers bewusst sein. Wissen, was er zu leisten vermag – und die Fähigkeit, das auch abzurufen. Und: Nicht in Panik geraten, wenn alle anderen zu aufgeregten Hühnern werden.

3. Größe. Tatsächlich, im Yoga wird extrem viel Wert auf Körperhaltung gelegt. Dadurch werden wir durchaus bis zu zwei Zentimeter größer. Die vielen Übungen auf den Fußballen sorgen außerdem dafür, dass man nicht mehr plattfüßig durch die Gegend schlurft. Und ja, der Körper wird schon auch straffer und definierter ...

4. Gleichgewicht. Auf einem Bein stehen, in der Hocke oder mit verschränkten Beinen balancieren und dann vielleicht noch den Oberkörper locker um 180 Grad nach links drehen – es ist erstaunlich WIE elegant man sich nach einiger Zeit unter ganz normalen Umständen bewegt. Und auch mental wirft einen nichts so schnell aus der Bahn. Außerdem sorgen die richtigen Atemübungen auch vor dem ganz großen Auftritt oder der wichtigsten Präsentation des Jahres für die nötige Ruhe.

5. Sex. Ja, doch – wie gesagt, wir erlangen Kontrolle über den eigenen Körper. Auch in dieser Hinsicht. Dabei geht’s neben dem fitten Körper um Atemübungen, mit denen der Puls, aber auch der Blutfluss im Körper beeinflusst werden kann ...

Yoga ist heiß

Das neueste Konzept in Sachen fit durch Yoga, das von Männern in den Vereinigten Staaten, mittlerweile aber auch bei uns besonders gerne wahrgenommen wird, ist „Hot Yoga“. In einem Raum mit bis zu 40° Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent wird Flow Yoga betrieben, bis man in einer Pfütze steht. „Da ist man sehr schnell wirklich nur mehr mit sich selbst beschäftigt“, sagt Raphaela Pruckner, die diesen Stil mit ihrem Studio am Lugeck im 1. Bezirk nach Wien brachte. Am 30. November wird sie zum ersten Mal eine „Men Only“ Yoga-Gruppe anbieten. Weil Jungs eben auch mal gerne unter sich bleiben. „Das macht schon Sinn“, gibt Andreas Christandl der Kollegin recht, „weil Männer sich doch recht leicht ablenken lassen“.

Nein, nicht dass Männer weiblichen Reizen nicht widerstehen könnten. Aber: Wir neigen nun mal dazu, beeindrucken zu wollen. Und sind Frauen anwesend, wird dieser Charakterzug nicht unbedingt schwächer. Was kontraproduktiv wäre, denn im Yoga geht's nicht um ein „wer ist besser/kommt weiter runter/ist gelenkiger“, man macht Yoga nicht „gegen“ jemanden – sondern ausschließlich „mit“ sich selbst. Dazu kommt, dass Frauen einfach beweglicher sind als Männer. Die geringere Gewebedichte macht's, der höhere Östrogengehalt, der für eine bessere Entspannungsfähigkeit der Muskulatur sorgt, der tiefere Schwerpunkt, der längere Rumpf – hier gibt's einen klaren Wettbewerbsvorteil. Und der liegt ausnahmsweise mal nicht bei uns.

Andererseits: Was wären wir für Männer, wenn wir uns davon abschrecken lassen?

www.hotyogavienna.at

www.yogabund.at