Wenn der Robo-Koch zum Messer greift

Mark Oleynik bestellt seine Leibspeise: Tomatensuppe mit Garnelen. Nicht in einem Restaurant, nicht beim Lieferservice, auch nicht bei seiner russischen Mama. Oleynik tut etwas viel Simpleres. Er tippt in der firmeneigenen Versuchsküche auf einen Touch-Bildschirm und wählt aus einer Speisekarte das passende Gericht. Was dann passiert, könnte aus einem Science-Fiction-Film stammen: Hinter einer Glasscheibe beginnen zwei Computerarme emsig zu hantieren – schnippeln Zwiebel, hacken Knoblauch, würfeln Tomaten, gießen Öl in einen Topf, stellen ihn zu, bedienen den Herd. Future ist served!

Lehrling

Sobald die Tomaten einige Minuten gekocht haben, wird mit Wasser aufgegossen. Behände greifen die Roboterarme nach dem Salz und würzen. Während das Süppchen köchelt, nimmt der Roboter die Garnelen aus einer Schüssel und gibt sie zum Anbraten in eine Pfanne. Noch etwas Pfeffer, eine Prise Zucker in die Suppe. Nach exakt 26 Minuten hat der Robo-Küchenchef fertig gekocht und richtet an. Suppe in die Schale, die Garnelen dekorativ am Rand drapiert. Am Ende der Show malt er mit Obers ein Herzchen in die Suppe. Rührend!

Mark Oleynik ist zufrieden. Während der russische Computerwissenschaftler, der heute in seiner Londoner Robotic-Küche die Zukunft des Kochens vorantreibt, wohlwollend die Suppe löffelt, putzt der Roboter mit einem Schwamm die Küche und erledigt den Abwasch.