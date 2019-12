Thonet: Ein legendärer Sessel und seine (Promi-)Geschichten

Interior-Expertin Laura Karasinskis

Lieblingsstück und neues Projekt

Nicht wegzudenken. Wenn es um die hippsten Bars, Restaurants und Geschäftslokale geht, die derzeit in Wien entstehen, hat sie fast immer ihre Finger im Spiel: Laura Karasinski. Die 25-jährige Interior-Designerin gilt mit ihrer Agentur „Atelier Karasinski“ als eine der vielversprechendsten Jungunternehmerinnen des Landes. Vom Wirtschaftsmagazin Forbes wurde sie schon 2016 auf die Liste der einflussreichsten Personen unter 30 gehievt.



Als Thonet-Fan outet sich die Ästhetik-Fetischistin nun via KURIER. Sie besitzt einen Sessel, der in ihrer Wohnung ständig umgestellt wird. Ihr Lieblingsstück ist aber „der Oswald Haerdtl Cafétisch, den Thonet produziert hat. Ich habe ein Vintage Modell in meiner Küche.“ Auch Lokale stattet sie gerne mit dem Wiener Klassiker aus.

„ Thonet ist für mich, neben Auböck, Lobmeyr, Augarten & Co, nicht von der Gilde der Wiener Traditionsunternehmen wegzudenken. Mit der Erfindung des Bugholzstuhles ist ein Klassiker geboren worden, den ich nicht nur privat, sondern auch beruflich gerne einsetze. Für unser kommendes Restaurant-Projekt ,Adlerhof‘ in Wien haben wir in Kooperation mit Thonet eine eigene Variation des typischen Kaffeehausstuhls mit eigenem eingeprägtem Logosignet des Adlerhofs entworfen.“