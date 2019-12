Nagelpflegesalon "Babetown" sorgt für Strandgefühle im Achten

Die Theke aus Stein, dessen Poren aussehen, als hätte der Ozean sie geformt. Muscheln und getrocknetes, meterhohes Pampas-Gras verstärken das Urlaubsgefühl. Was sich nach einem Tag am Strand anhört, ist das Beauty-Café „Babetown“ im achten Wiener Bezirk, das die beiden Bloggerinnen Katharina Hingsammer und Julia Fodor vergangene Woche eröffnet haben. Sie bieten dort eine Mischung aus Nagelpflegesalon und Café an.