Mit dem Pferd von Baustelle zu Baustelle

1677, also mit 17 Jahren, beginnt er eine Maurerlehre bei Georg Asam in Schnann in Tirol und schließt diese 1680 ab. Dann verliert sich seine Spur. Für zwölf Jahre verschwindet er völlig von der Bildfläche – ohne den geringsten Hinweis, wo er die Jahre über gewesen ist.

Weigl vermutet, dass er sich als Saisonarbeiter in Deutschland verdingt hat. Das war üblich. "Scharenweise sind Handwerker dazumal in Richtung Norden gezogen, haben das Jahr über auf Baustellen im Ausland gearbeitet und sind erst wieder zu Martini, also im November, heimgekommen." Bei Prandtauer dürfte es ähnlich gewesen sein. Zuhause in Stanz wartete die Familie mit der Mutter – der Vater war schon früh gestorben – und sieben Schwestern.

Wahlheimat St. Pölten

Wieder fassbar wird Prandtauer 1692 in St. Pölten. "Er kauft ein Haus in der Klostergasse, lebt dort fortan mit seiner Frau und baut von hier aus sein Baugeschäft auf“, erzählt Huberta Weigl. St. Pölten war freilich kein Zufall.

Vermutlich durch die Verbindung mit Christian Alexander Oedtl, ebenfalls Tiroler und damals bereits ein renommierter Baumeister in Wien, kommt Prandtauer in Kontakt mit dem Abt des Augustiner Chorherrenstifts St. Pölten. Der hatte sich just zu dem Zeitpunkt mit dem städtischen Baumeister zerstritten. Gut für Prandtauer, der prompt als neuer Kloster-Baumeister engagiert wird, wenngleich er bis dahin lediglich durch kleinere Bauprojekte wie Wiederaufbauten, etwa des Augustiner-Chorherrenstifts St. Andrä an der Traisen aufgefallen ist. Und dann gleich eine so gewaltige Aufgabe.