Bei Hitze: Die besten Pflanzen für Wohn-, Schlaf- und Badezimmer

Wenn im Sommer die Hitze in die Wohnung drückt und die Luft schnell stickig wirkt, wünschen sich viele ein angenehmeres Raumgefühl. Zimmerpflanzen können dabei helfen. „Sie ersetzen natürlich keine Klimaanlage. Zimmerpflanzen können die Luft aber durch die Verdunstung von Wasser etwas kühler und angenehmer wirken lassen“, sagt Stefanie Starkl vom Gartencenter Starkl gegenüber dem KURIER. Besonders große Pflanzen mit vielen Blättern verstärken diesen Effekt.

Zimmerpflanzen haben einen weiteren positiven Effekt: Sie können die Schadstoffbelastung der Raumluft senken. Eine australische Studie (2022) zeigte, dass „grüne Wände“ aus dicht gepflanzten Zimmerpflanzen (darunter Kolbenfaden, Bergpalme und Philodendron) die Werte innerhalb von acht Stunden um 42 Prozent reduzierten. In normalen Wohnräumen wäre der Effekt allerdings deutlich geringer.

Die besten Pflanzen fürs Wohnzimmer Für gesunde Pflanzen ist vor allem die Standortwahl wichtig: Wie hell ist es, und wie viel Wasser verträgt die Art? Für das Wohnzimmer empfiehlt sich laut der Expertin etwa die Monstera. Mit ihren großflächigen, auffällig geschlitzten Blättern ist sie zudem ein echter Hingucker. Sie passt gut an einen hellen Platz ohne direkte Mittagssonne und muss regelmäßig gegossen werden. Wichtig dabei ist aber, Staunässe zu vermeiden. Ebenfalls bewährt ist die Kentia-Palme, auch bekannt als Howea forsteriana, die ursprünglich von der kleinen Lord-Howe-Insel vor Australien stammt. Sie gilt als pflegeleicht, kommt auch mit etwas weniger Licht gut zurecht und braucht nur mäßig Wasser. Die besten Pflanzen fürs Schlafzimmer Fürs Schlafzimmer eignet sich beispielsweise der Bogenhanf, dessen ursprüngliche Heimat in Süd- und Westafrika liegt. Er ist sehr robust und muss ebenso nur selten gegossen werden. Daneben ist das Einblatt eine gute Wahl fürs Schlafzimmer, da es die Luftfeuchtigkeit erhöht. Es mag einen halbschattigen Standort und soll regelmäßig bewässert werden. Aber Achtung: Einblatt, Monstera und Bogenhanf sind allesamt giftig – vor allem für Haustiere.

Die besten Pflanzen fürs Badezimmer Das Badezimmer ist ideal für tropische Pflanzen. So fühlen sich etwa Farne in feuchter Luft wohl. Mit ihrem zarten Blattwerk bringen sie eine weiche, „waldige“ Optik ins Bad. Wichtig ist, dass die Erde gleichmäßig feucht gehalten wird. Eine pflegeleichte Alternative fürs Bad: die Grünlilie. Die genügsame Pflanze kann auch bei wenig Licht gut wachsen.