Wärmepumpe aufstellen: So optimieren Sie die Luftzirkulation

In den vergangenen Jahren hat sich die Nutzung moderner Klimageräte europaweit stark verändert – das unterstreicht auch eine Auswertung vom Hersteller Panasonic, die das Nutzverhalten in zehn Ländern darstellt: Rund 81 Prozent der installierten Systeme werden nicht mehr nur zur Kühlung, sondern auch zum Heizen eingesetzt. Häufig fungieren sie dabei auch noch als zentrale Wärmequelle. Im Schnitt laufen die Geräte mehr als 70 % der Zeit im Heizmodus.

Dieser Trend unterstreicht wiederum die wachsende Bedeutung energieeffizienter Wärmepumpentechnologien. So sind Lösungen wie Luft/Wasser- oder Luft/Luft-Wärmepumpen längst im Alltag angekommen. Mit der Entscheidung für ein solches System rückt ein oft unterschätzter Bereich in den Fokus: der Außenbereich.

Was im Garten zu beachten ist

Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt immer auch von der richtigen Platzierung der Außeneinheit ab. Eine entscheidende Rolle spielt die ausreichende Luftzirkulation: Damit die Anlage effizient arbeitet, darf die angesaugte und abgegebene Luft nicht behindert werden. Enge Ecken, dichte Bepflanzung oder Mauern in unmittelbarer Nähe sollten daher vermieden werden. Ebenso wichtig ist der Abstand zu Wohn- und Nachbargebäuden, v.a. im Hinblick auf die Geräuschentwicklung. Zwar sind moderne Geräte deutlich leiser geworden, dennoch empfiehlt es sich, die Wärmepumpe nicht direkt neben Schlafzimmerfenstern oder Grundstücksgrenzen zu platzieren. Was den Untergrund betrifft, steht die Außeneinheit idealerweise auf einem stabilen, vibrationsarmen Fundament – etwa aus Beton oder speziellen Montageelementen. Das reduziert Geräusche und sorgt auch für einen langlebigen, sicheren Betrieb. Nicht zu unterschätzen sind Witterungseinflüsse. Die Anlage sollte vor extremen Bedingungen wie starkem Schneefall oder direkter Dauerbesonnung geschützt sein, ohne aber die Luftzufuhr einzuschränken.

Schließlich lohnt sich ein Blick auf die Optik: Ziergräser, lockere Sträucher oder halbhohe Hecken schirmen die Außeneinheit optisch ab, ohne die Luftzirkulation zu behindern. Ein offen gestalteter Sichtschutz aus Holz, WPC oder Metall – etwa in Form von Lamellen oder Gittern – kann ebenfalls zum Einsatz kommen. So fügt sich das Gerät unauffällig und funktional in den Garten ein.