Designer Sebastian Herkner über Thonet: „Qualität zählt“

KURIER: Herr Herkner, Sie haben den „Stuhl 118“ re-designt. Was haben Sie verändert?

Sebastian Herkner: Der Frankfurter Stuhl ist ein einfacher Restaurantstuhl aus Holz – preiswert, robust, ehrlich. Ich sollte den Stuhl in die Jetzt-Zeit transportieren. Dafür musste ich herausfinden, was typisch Thonet ist – und das ist für mich hohe Qualität, Handarbeit, das Bugverfahren und das Geflecht. Daher gibt es den Stuhl in verschiedenen Lackfarben mit einer geflochtenen und einer Holzsitzfläche.