Der Workaholic in der Glasbadewanne

Bei seiner berühmten, 1906 eröffneten Postsparkasse zum Beispiel sind es übergroße Nieten, die die Marmorplatten an der Fassade festzuhalten scheinen. Material und Bauelemente werden damit selbst zum Ornament.

Über den Jugendstil findet Wagner so den Weg in die funktionale Sachlichkeit. Eine Entwicklung, die für Sarnitz sehr konstant ist, „innerhalb weniger Jahre führt sie zu radikalen Bauten wie der Postsparkasse oder der Kirche am Steinhof.“

Und wohin er will, weiß Otto Wagner schon bald. Als er 1894 eine Professur an der Akademie der bildenden Künste annimmt, drückt er seinen Schülern sein Buch „Moderne Architektur“ in die Hand. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Begriff ,modern’ im Zusammenhang mit Architektur verwendet wird.