Ein geniales Duo, das an der Staatsoper zerbrach

August Sicard von Sicardsburg

August Sicard von Sicardsburg kam am 6. 12. 1813 in Ungarn, im heutigen Budapest zur Welt. Er absolvierte zunächst das Melker Gymnasium und trat nach der Matura ins Polytechnische Institut in Wien ein. Eine Zeit lang diente Sicardsburg als Kadett und Offizier bei den Ulanen. An der Akademie der bildenden Künste kreuzten sich während ihres Architekturstudiums erneut die Wege der beiden. Sie erhielten quasi ex aequo den Hofpreis in Gold und in der Folge ein dreijähriges Reisestipendium, das sie zuerst nach Italien, später auch nach Frankreich, England und Deutschland brachte.