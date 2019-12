Alte Möbel im neuen Geschäft: Vintage-Laden Dekorative zieht um

„Wir waren skeptisch, ob die Lage für uns passt, aber die Menschen fahren für Möbel auch bis nach Vösendorf, also warum nicht auch hierher“, sagt Graninger. Die Gegend sei zudem gerade im Wandel. Nebenan ist ein Gemeindebau von Harry Glück mit Pool am Dach, gegenüber entstehen in der alten Schuhfabrik moderne Loftwohnungen. „Das bringt viele junge Leute hierher“, sagt der Vintage-Experte.