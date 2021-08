Klettersteig-Workshop: Mit dem Bergführer an der Felswand kraxeln

Glück-Tage Fünfte Auflage des Festivals für Selberdenker im Kufsteinerland: Nach 2016 eröffnet erneut Richard David Precht den Veranstaltungsreigen – am Donnerstag im Passionsspielhaus in Erl (20 Uhr). Der profilierte Intellektuelle spricht über „Eine andere Gesellschaft – Regeln für die Menschlichkeit“. Am Freitag, 27. August, weiht „Baum-Guru“ Erwin Thoma ab 20 Uhr im Kultur Quartier Kufstein sein Publikum in die „Glücksstrategien der Natur“ ein. Zum Abschluss am Samstag werden drei Mitglieder der Kulttruppe Science Busters ab 20 Uhr im Passionsspielhaus Thiersee erklären, wie es sich mit dem Glück aus wissenschaftlicher Sicht verhält.

26.-28. August, www.glueck-tage.com

Jazzland Drummer Joris Dudli ist dieser Tage schwer im Einsatz. Diesen Samstag gibt er in Axel Melhardts Jazzland am Wiener Franz-Josefs-Kai der Saxofon-Legende Heinz von Hermann den Rhythmus vor. Am 27. & 28. 8. steht er ebendort mit seinem eigenen Sextett auf der Bühne. Und in zehn Tagen unterstützt er die fabelhafte Vokalistin Elly Wright beim traditionellen Memorial-Konzert für den so unvergessenen wie unvergleichlichen Alt-Saxofonisten Leo Wright. Geöffnet ab 19 Uhr, Livemusik ab 21 Uhr.

21. August, www.jazzland.at

Meena Cryle & The Chris Fillmore Band Ein Abstecher zum Mississippi gefällig? Mit der Stimme von Meena Cryle und der Gitarre von Chris Fillmore landet man im Nu dort, wo der Blues geboren wurde. Alles easy, eingecheckt wird in Wien.

Theater am Spittelberg, 26. August, 19 Uhr, www.theateramspittelberg.at

Hermann Nitsch Noch bis in den Herbst läuft im Museum Mistelbach die Ausstellung „Hermann Nitsch – Neue Arbeiten“ mit über 80 großformatigen Bildern des Universalkünstlers aus den Jahren 2019 und 2020. Und: Kommenden Samstag spielt das RSO Wien unter Michael Mautner die Weinviertel Sinfonie des Meisters, der tags darauf 83. Geburtstag feiert. Herzliche Gratulation!

Bis 12. September, www.nitschmuseum.at