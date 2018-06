Wo Wien am wienerischsten ist

Wildbadeplätze gibt es jede Menge: Elf Badestege, von denen man ins Wasser abtauchen kann, dazu die großen Liegewiesen am Kaiserwasser, am politisch korrekt benannten ArbeiterInnenstrand, der an Stelle des früheren Arbeiterstrandbades errichtet wurde, in der Strombucht am Dampfschiffhaufen am südlichen Ende oder am Dragonerhäufel vulgo Lagerwiese Romaplatz im Norden, zwischen Angelibad und Hundewiese. An Wochenenden, aber auch an Feiertagen rücken Großfamilien mit Decken und riesigen Kühltaschen an, aus denen Unmengen von Lebensmitteln geholt werden. Und wacker gegen Schwäne und Enten verteidigt, die so wenig Scheu vor Menschen haben, dass sie auf ihrer Nahrungssuche ungeniert über die Decken watscheln und sich auch durch die vor Schreck kreischenden Kinder nicht vertreiben lassen.

Ein paar private Paradiese gibt es aber dennoch an der Alten Donau. Wer eines der kleinen Häuschen am Wasser durch Erbschaft oder ein anderes gütiges Schicksal ergattert hat, gibt es so schnell nicht mehr her. Sogar um die Hütten in der dritten Reihe ohne direkten Wasserzugang herrscht rege Nachfrage.

Ganz nah am Wasser liegen natürlich die beiden kleinen Yachtklubs. Den Wiener Yachtklub und den Klub Seewind. Wer sich jetzt einen exklusiven Verein vorstellt, liegt ziemlich falsch. Über eine steile Stiege klettert man von der Oberen Alten Donau hinunter zum Yachtklub Seewind. Eine Hütte, ein Steg, ein paar Boote mit perfektem Blick auf Arbeiterschwimmverein und Donauturm.