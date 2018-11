Wo Krokodile und bissige Schildkröten lauern

Weil sich das Erforschen der Sumpf-Fauna wegen des immer trüben Wassers kompliziert gestaltet, hat man in den 1950er-Jahren da und dort ein paar Dynamitstangen ins Wasser geworfen und war fassungslos, wie viele tausende Fische in allen Größen plötzlich regungslos an der Oberfläche trieben. Heute ist man etwas umsichtiger und versucht anhand wissenschaftlicher Projekte den Geheimnissen der Sümpfe auf die Spur zu kommen. Zahlreiche Angler tragen mitunter zu neuen Erkenntnissen bei, indem sie Bilder und Fang-Orte ihrer ungewöhnlichen Beute an die Biologen weiterleiten.

Noodeln statt Angeln

Apropos Angler. Angesichts des respekteinflößenden Sumpfgetiers mutet eine spezielle Fischfangmethode unter den (meist männlichen) Locals hier im tiefen Süden ganz besonders seltsam an: Das „Noodeling“. Dabei begibt man sich mit ganzem Körper ins sumpfige Wasser und stochert mit bloßen Händen oder gar Armen unter Wasser in den Höhlenbauten der schmackhaften Welse herum. Verwechselt so ein Wels den Arm mit der Beute, verschlingt er ihn. Allerdings hat der Wels keine scharfen Zähne und so kann der verwegene „Noodeler“ den Fisch an die Oberfläche bringen und – oftmals unter Schmerzen – den Arm wieder herausziehen. Natürlich ist das nicht ganz ungefährlich, denn es kommt vor, dass sich in so einer vermeintlichen Wels-Höhle auch eine Geierschildkröte befindet …