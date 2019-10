Wo der Gottesacker die Seelen berührt: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

topFit

Kraftweg∙Wanderung In der Nacht der Toten ahnen wir die Verbindung mit der Anderswelt besonders intensiv. Baumriesen, Klangspiele, Sternzeichenplatz – entlang der bestehenden Kraftlinien in der Landschaft weiß die Naturvermittlerin Eva Mayer viele Geschichten darüber zu erzählen. Mit Laternen auf dem Weg halten wir auch Rast zum gemeinsamen Adventstriezelessen.

Naturparkbüro, Maria Laach/NÖ, 31. Oktober, 18 Uhr, Anm. 0650/668 50 10, www.naturpark-jauerling.at

Ghost∙Run Charity: Auf dieser Runde ist der sportliche Aspekt eher nebensächlich. Laufbegeisterte treffen einander, um an Lungenhochdruck erkrankte Kinder zu unterstützen. In Gruselmontur, schnell, gut gelaunt und hoffentlich mit genügend Puste laufen die Teilnehmer durch den Prater. Wer keine Maske besitzt, kann sich vor Ort an der Schminkstation zu einem richtig schiachen Teufl stylen lassen. Und wenn einem der Sensenmann auf den Fersen ist, geht’s gleich noch einmal so hurtig voran.

Start & Ziel: Hauptbahnhof der Liliputbahn, Wien 2, 30. Oktober, ab 16.30 Uhr, Anmeldung unter www.ghostrun.at

