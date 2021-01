Winterliche Werke: Da macht der Winter richtig Spaß

Wie sehr muss einem Künstler das Herz bluten, sein Werk ganz langsam, mit jedem weiteren Grad, verschwinden zu sehen? Simon Beck hat sich daran wohl gewöhnt, was ihn aber nicht davon abhält – er stapft seit Jahren faszinierende, riesige Muster in den Schnee: Mosaike, Sterne, Ornamente. Für unsere Story erreichen wir den Briten im französischen Les Arcs, wo er Hänge in Leinwände verwandelt. Für das Gestalten einer fußballfeldgroßen Fläche braucht er etwa drei Stunden – wir dürfen gespannt sein, wie seine Kreation gelingt. Inzwischen haben wir weitere kreative Köpfe aufgespürt, die sich der Kunst im Schnee, Eis und am Berg widmen und zeigen ihre beeindruckenden Arbeiten.

Design ist längst auch im Sport angekommen – die Vierschanzentournee ist gerade vorbei, aber die Skisprungsaison geht natürlich weltweit noch weiter. Da beeindruckt die Architektur so mancher Schanze mehr denn je – die Sportstätten sind zu ästhetischen Wahrzeichen geworden, einige Projekte sind in Planung und werden uns große Augen machen. Außerdem: Wussten Sie, dass in Wien vor nicht allzu langer Zeit drei Schanzen standen?

Bei so viel Winterstimmung kommt man richtig in Laune, selbst rauszugehen: Lässige Looks und coole Tech-Gadgets für den Spaziergang durch die Winterlandschaft oder den Ausflug auf den Hang oder die Piste gibt’s deshalb gleich mit dazu.

So starten wir weiterhin gut in dieses neue Jahr, viel Freude mit dieser winterlich-stylischen -Ausgabe!

Ihre Marlene Auer