Willem Dafoe als Van Gogh: YouTube macht jeden zum Künstler

Hier erklärt die aufgeweckte Jette im Detail, wie sie an ihre Version von Van Goghs "Sternennacht" herangeht. Neben dem immer wiederkehrenden Motiv der Sonnenblumen, gehört dieses Bild zu den bekannteste Gemälden der Kunstgeschichte. Um es zu kopieren, sollte man es aber einmal wirklich ganz genau betrachten. Dann eine Skizze anlegen. Und sich danach, angefangen beim Hintergrund, nach vorne arbeiten.

Ob Acryl oder Öl, Farben samt Leinwand bekommt man in einem Geschäft für Künstlerbedarf - in Wien etwa bei Boesner in Simmering - oder in einer gut sortierten Buchhandlung.

Aber so originalgetreu wie möglich zu kopieren, ist natürlich nicht übermäßig originell. Daher hat Jette auch einen Extratipp parat. Bestimmte Stellen der "Sternennacht" hellt sie mit Nachleuchtfarben auf, so genannten "Glow in the Dark"-Farben. Der fluoreszierende Effekt wird jedem Betrachter ein bewunderndes "Ahhh" oder "Ohhhh" entlocken.

Fehlt nur noch, dass Neo-Künstler mit Ihren Gemälden Galeristen beeindrucken und als Van Gogh des 21. Jahrhunderts demnächst groß herauskommen.