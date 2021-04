Wiens Innenstadt lockt mit neuen Shops zwischen Mode und Design

Ob der Geheimtipp lange einer bleiben wird, ist fraglich. Denn in dem neuen Concept-Store finden Liebhaber der schönen Dinge alles, was der Seele guttut. Der Tempel für Interior Design, Living und Lifestyle in der Wiener Innenstadt ist nicht nur wegen seines umfangreichen Sortiments an Home-Accessories beliebt. „Nie war Wohnen so wichtig und wertvoll wie heute. Als Eltern von drei Buben haben auch wir die Herausforderungen des Alltags, wenn wir aber zu Hause sind wollen wir es uns gemütlich machen und uns wohl fühlen können,“ sagen die Inhaber Christian und Daniela Ortmann, die auch Beratung bei Einrichtung und Gartengestaltung anbieten. Zu finden sind hier unter anderem Marken wie Riviera Maison, Riverdale und Edition Lieblingsstückerl (handgfertigte Ohrringe), https://ostyle-garten-deko.at