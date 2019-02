Wie geht das? Kuriose Forschung

Wie viel Schwerelosigkeit ist dem Körper zuzumuten?

Mindestens 370 Tage

Astronaut müsste man sein. Oder Kosmonaut wie der Arzt Boris Morukow. Dann stellt man sich Fragen wie: Was geschieht mit uns bei einer langen Reise in der Schwerelosigkeit. In diesem Fall wurde das Experiment im Jahr 1986 in einem Krankenhaus durchgeführt. Bizarre Nebenwirkung nach erfolgreich verlaufenden 370 Tagen in der Horizontalen: Die Probanden hatten völlig verlernt zu sitzen und zu gehen. Nach einem Jahr im Labor waren auch viele Ehen zerbrochen. Einer aber fand sein Glück: Er verliebte sich in eine an dem Experiment beteiligten Forscherin.