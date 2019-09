Wie findet man das Glück? Mit Prominenten auf Spurensuche

Er hat nicht nur für Lou Reed und die Rolling Stones CD-Covers entworfen und im Vorjahr den österreichischen Beitrag zur Architektur-Biennale in Venedig gestaltet – seit mehr als 15 Jahren geht er in seinen Werken immer wieder der Frage nach: „Was macht uns glücklich oder zumindest glücklicher?“ Eine seiner großen Ausstellungen im MAK in Wien hieß entsprechend „ Happy Show“. Um die Schönheit, „Beauty“, drehte sich alles im vergangenen Jahr, und damit sorgt er heuer auch in Frankfurt für Furore. Kann er uns denn seine Glücksfrage auch beantworten? „In Wien gibt es den berühmten Satz: Des Glück is a Vogerl. Das heißt ja doch, es kommt und geht, wie es will, man kann es nicht beeinflussen. Dem entgegengesetzt ist: Jeder ist seines Glückes Schmied, also die Eigenverantwortlichkeit. Ich persönlich glaube, es ist so: Der Schmied hat ein Vogerl.“

Zu viel Ernst schadet also bei der Glückssuche? „Das Glück lässt sich nicht direkt verfolgen, es muss sich von selber einstellen. Allerdings können Situationen und Lebensbedingungen gestaltet werden, in denen die Chancen, dass es von selbst kommt, erhöht werden…“

Gut, also nicht nur aufs Vogerl warten, sondern Bedingungen schaffen, die es eventuell anlocken. Ohne dabei zu verbissen den Hammer zu schwingen, sonst verschrecken wir das zarte, scheue Ding nur. Doch, das hat was!Ein einfaches Rezept?Und es scheint schon immer wieder der Genuss zu sein, der das Glück zum Vorschein bringt. Relativ egal, wie der aussieht, oder zumindest sehr individuell. Es muss jedenfalls nicht immer Kaviar sein. Also nicht unbedingt. „Ich hab ein kleines Rezept in Bali versucht“, verrät Stefan Sagmeister:

„Dazu nehme man ein Smartphone, gefüllt mit einer Reihe von neuen, guten Liedern (die noch keine alten Erinnerungen hervorrufen), einen gelben Motorroller, eine unbefahrene schöne Straße, mixe diese Zugaben und fahre ohne Ziel, nur um des Fahrens willen, über die Insel. Das hat bisher jedes Mal einen richtigen Glücksmoment hervorgerufen, inklusive Gänsehaut.“

Wie sieht es allerdings im alltäglichen Gebrauch aus, genießen wir denn genug? Irgendwie scheint es uns selbst doch immer ein wenig zu wenig? Vielleicht ist es andererseits auch zu viel, wie Kritiker mit erhobenem Zeigefinger meinen. Immer mehr Freizeit, viel zu viel Freizeit, viel zu viele Angebote, früher gab’s das auch nicht und da war doch alles besser.

Glück als Verpflichtung

Aber kann man das denn überhaupt: Zu viel genießen? Für den alten Epikur waren vor 2300 Jahren Genuss und Glück die höchsten Güter, Schmerz das schlimmste Übel. Und jetzt kommt’s: Genuss war für ihn und seine Anhänger nicht einfach nur Spaß, sondern eine moralische Verpflichtung!

Das klingt doch richtig gut. Andererseits ist es ja dann auch schon wieder blöd, wenn man muss, weil man dann oft erst recht nicht mag – und wie soll sich denn da Genuss oder gar Glück einstellen? Da hat Sophie Rois schon recht, wenn sie das zu bedenken gibt und sich mehr über verbotene Freuden freut.