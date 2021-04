Wie alter Kaugummi zu Skateboard-Rädern wird

Sie kennen offenbar keine Corona-Langeweile. Hugo Maupetit und Vivian Fischer, Studenten auf der renommierten L’école de Design in Nantes Atlantique, nutzten die Zeit, um Nützliches zu erfinden.

Die beiden Designstudenten, beide im 3. Jahrgang, dachten offenbar an etwas, das im Alltag an jeder Straßenecke zu finden ist und die Städte verschmutzt: nämlich ausgespuckten Kaugummi. Und weil Kreislaufwirtschaft und Plastik-Verschmutzung auch im Industrial-Design Thema ist, überlegten die beiden, wie man verbrauchten Kaugummi sinnvoll sammlen und verwerten könnte. So entwarfen sie erst einmal Sammelstationen für die klebrigen Reste, die sie in Nantes an unterschiedlichen Orten aufstellten.